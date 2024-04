(Di lunedì 1 aprile 2024)al via dalunedì 1 aprile. A comunicarlo è l'Agenzia delle dogane e Monopoli che specifica che, per quanto attiene ai consumi di gasolio...

Bonus benzina di 200 euro subito sul tuo conto ma non hai nessuna richiesta da fare : ecco i dettagli della vicenda. Come sappiamo, il costo attuale della nostra vita, viste le guerre, il crollo dei ... (cityrumors)

Bonus benzina 2024 , verrà confermato oppure no per quest’anno? Arriva L’annuncio da parte dell’Agenzia delle Entrate : gli ultimi aggiornamenti Purtroppo non arrivano affatto buone notizie per ... (cityrumors)

Bonus benzina 2024 fino a 200 euro, da oggi via alle domande: requisiti, come richiederlo e quando arriva - Bonus benzina 2024, domande al via da lunedì 1 aprile. A comunicarlo è l'Agenzia delle dogane e Monopoli che specifica che, per quanto attiene ...corriereadriatico

Basta sborsare soldi per la benzina, ora te li dà lo Stato | Riscuoti subito il tuo Bonus: finalmente una spesa in meno - Non usare più i tuoi contanti per rifornire la tua automobile. Compila il form e ottieni l’aiuto direttamente dai fondi statali. Negli ultimi anni, gli italiani si sono ritrovati a fronteggiare davver ...mondopalermo

Bonus gasolio 2024, da oggi via alle domande: si può risparmiare più di 200 euro - Dal prossimo lunedì primo aprile si potrà iniziare a presentare la propria domanda per la richiesta del Bonus carburante, e cioè il rimborso di tutto quanto è stato consumato in termini di gasolio ...quifinanza