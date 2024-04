Bomba d’acqua in Italia | tromba d’aria e voragine Scatta l’evacuazione

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 1 aprile 2024) Social. Maltempo in Lombardia – I danni causati dal maltempo hanno fattore l’allarme di evacuazione in seguito a unae alla formazione di una. Scopriamo insieme maggiori dettagli.Leggi anche: Kate Middleton, spunta l’assurda profezia della chiromante Leggi anche: Flixbus, nuova strage in autostrada: pullman si ribalta Maltempo in Lombardia:si abbatte su Milano La Lombardia ha vissuto una giornata di maltempo durante la domenica di Pasqua, il 31 marzo 2024, con l’emissione dell’allerta gialla per rischio idrogeologico. La sera precedente, durante la Vigilia di Pasqua, un temporale estivo ha colpito Milano a partire dalle 20.30, con pioggia e lampi che hanno continuato fino alle 22:00. Questo improvviso evento meteorologico ha ...