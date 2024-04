Bologna show! 3-0 alla Salernitana | continua la rincorsa alla Champions | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ilnon si ferma più,la corsa del club tra i primi della classe in Serie A. I rossoblu battono la3-0 nella 30ª giornata e si portano momentaneamente a +6 punti sulla Roma, che ambisce al suo quarto posto e stasera incontra il Lecce al Via del Mare. A decidere il match Orsolini e Saelemaekers nel primo tempo e Lykogiannis nel secondo. La partita Partita quasi tutta in mano ai rossoblù fin dai primi minuti, con sporadici lampi dei campani. Al 5? occasione per Orsolini, ma il tiro è alto.in evidenza nella prima fase del gioco. Infatti è proprio Orsolini a centrare la porta al 13?, con un gran diagonale sinistro che vadestra di Costil, decimo gol in Serie A quest’anno per lui. Al 17? occasione campana con Simy botta mancina a tu per tu con ...