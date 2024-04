Bologna-Salernitana LIVE 2-0 | gioielli di Orsolini e Saelemaekers

DIRETTA Serie A, Bologna-Salernitana | Segui la cronaca LIVE - Trentesima giornata del campionato di Serie A che riparte, dopo la pausa per il giorno di Pasqua e le gare disputate sabato, con il lunch match in programma tra il Bologna rivelazione e la Salernitana ...calciomercato

Serie A: Bologna-Salernitana LIVE - Colantuono: "Reagire per la società e i tifosi. Abbiamo il dovere di finire nel miglior modo possibile" (ANSA) ...ansa

Salernitana a Bologna per l’onore e non per la Pasquetta: Candreva-Simy in avanti, c’è Pierozzi - StampaLa sfida tra Bologna e Salernitana apre il lunedì di campionato. Colantuono debutta con un 4-4-1-1: Candreva gioca a supporto di Simy in attacco. Tra i pali Costil mentre nella difesa a quattro ...salernonotizie