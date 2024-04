Bologna-Salernitana | le formazioni ufficiali | Motta tiene in panchina Zirkzee | Ndoye | Fabbian e Skorupski

Le Formazioni ufficiali di Bologna-Salernitana , match valido per la 30esima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La squadra di Thiago Motta va a caccia dei tre punti per consolidare il quarto posto ma ... (sportface)

Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Motta - Questa la nota più interessante in merito alle formazioni ufficiali di Bologna-Salernitana, lunch match delle 12.30. Ecco le formazioni ufficiali.tuttonapoli

Bologna-Salernitana, dove vederla e le formazioni ufficiali: Odgaard al possto di Zirkzee - Il Bologna ospiterà la Salernitana allo stadio Dall'Ara nel match valido per la 30a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta è ancora quarta in classifica e deve tenere ...ilmessaggero

A Pasquetta il Bologna di Thiago Motta inizia il suo esame di maturità - I rossoblù sono in corsa per la qualificazione in Champions League. In casa contro la Salernitana l'occasione per evitare di pensare al futuro prossimo e concentrarsi sull'attualità ...ilfoglio