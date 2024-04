Bologna-Salernitana 3-0 | Thiago Motta a 2 punti dalla Juve

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – Ilbatte laper 3-0 oggi nel match valido per la 30esima giornata della Serie A. I rossoblu allenati dasalgono a 57, consolidando il quarto posto e portandosi a soli 2terza posizione occupatantus. La, ultima con 14, è sempre più vicina alla retrocessione n Serie B. La vittoria dei felsinei è firmata dai gol di Orsolini (14?), Saelemaekers (44?) e Lykogiannis (92?). Ilcontrolla il match dall’inizio alla fine. I padroni di casa spingono con Orsolini e Saelemaekers, costringendo laa concentrarsi esclusivamente sulla fase difensiva. Il ...

