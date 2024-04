Bologna-Salernitana 3-0 | Motta | “Calafiori ha tutto | è sopra la media”

(Di lunedì 1 aprile 2024) Thiago, allenatore delaccostato al Milan dai 'rumors' di calciomercato, così in conferenza stampa dopo il 3-0 alla

Il Bologna di Thiago Motta continua la sua marcia verso la Champions League: nel 3-0 ai campani in gol anche Alexis Saelemaekers (ex Milan) (pianetamilan)

I rossoblu si avvicinano al terzo posto occupato dai bianconeri Il Bologna batte la Salernitana per 3-0 oggi nel match valido per la 30esima giornata della Serie A. I rossoblu allenati da Thiago ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Il Bologna batte la Salernitana per 3-0 oggi nel match valido per la 30esima giornata della Serie A. I rossoblu allenati da Thiago Motta salgono a 57 punti , consolidando il quarto ... (seriea24)

Bologna-Salernitana 3-0, rossoblù a -2 dalla Juventus - Bologna (ITALPRESS) – Ennesimo scatto verso la Champions League per il Bologna, che vince 3-0 contro la Salernitana, grazie alle reti di Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis, rafforzando la quarta pos ...padovanews

Le pagelle di Bologna-Salernitana 3-0: Saelemaekers debordante, Simy invisibile - SERIE A - I voti ai protagonisti di Bologna-Salernitana 3-0 con le pagelle della partita: il migliore è Alexis Saelemaekers, autore di un gol, un assist di tacc ...eurosport

Bologna, la ricetta di Thiago Motta: "Giochiamo con allegria per far sognare la città" - Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro la Salernitana. "Dobbiamo affrontare tutti i giorni che siamo al lavoro al massimo.tuttonapoli