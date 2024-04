Bologna Salernitana 3-0 | il sogno continua

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Ilprosegue la sua corsa tra i primi della classe in Serie A, batte la3-0 nella 30ma giornata e si porta momentaneamente a +6 punti sulla Roma, che ambisce al suo quarto posto e stasera incontra il Lecce al Via del Mare. A decidere il match Orsolini e Saelemaekers nel primo tempo e Lykogiannis nel secondo. Partita quasi tutta in mano ai rossoblù fin dai primi minuti, con sporadici lampi dei campani. Il tabellino3-0(4-2-3-1): Ravaglia; Posch (38'st De Silvestri), Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Freuler (29'st Urbanski), Aebischer; Orsolini (19'st Ndoye), Ferguson (29'st Fabbian), Saelemaekers; Odgaard (19'st Zirkzee). In panchina: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Kristiansen, Ilic, El Azzouzi, Moro, Castro, ...