Bologna Lykogiannis | «Ringrazio il mister per l’occasione»

Bologna Salernitana , match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Salernitana , ... (calcionews24)

Bologna Salernitana , match valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Salernitana , ... (calcionews24)

Bologna, 1 aprile 2024 – E’ la giornata dei pesci d’aprile, ma il Bologna non ha nessuna voglia di scherzare. E lo fa capire bene anche alla Salernitana: finisce 3-0 per i rossoblù, a segno Orsolini ... (sport.quotidiano)

Le pagelle di Bologna-Salernitana 3-0: Saelemaekers debordante, Simy invisibile - SERIE A - I voti ai protagonisti di Bologna-Salernitana 3-0 con le pagelle della partita: il migliore è Alexis Saelemaekers, autore di un gol, un assist di tacc ...eurosport

A Bologna l’ennesima sconfitta della Salernitana: le FOTO del match del Dall’Ara - StampaEnnesimo scatto verso la Champions League per il Bologna, che vince 3-0 contro la Salernitana, grazie alle reti di Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis, rafforzando la quarta posizione in classi ...salernonotizie

Bologna, Thiago Motta: "Un momento bello per tutti. Sono soddisfatto di come lo stiamo vivendo" - L'allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della partita vinta 3 a 0 contro la Salernitana che vale 3 punti pesanti per la classifica e porta ...tuttojuve