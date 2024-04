Bollette | sale la soglia Isee per il bonus | perché da aprile arrivano i rincari per luce e gas

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 aprile 2024) Aumentano i prezzi delle. Per tutti, ma soprattutto per chi ha untra i 9 mila e i 15 mila euro e per le famiglie numerose conmaggiore di 20 mila euro. Con il mese di, infatti, terminano i contribuiti straordinari stanziati con la Legge di Bilancio 2024 che ampliavano la platea di chi può ricevere le agevolazioni. Milioni di persone, quindi, smetteranno di ricevere uno sconto del 30% sullae del 15% sul gas in vigore dalla fine del 2023. A ciò si sommano igenerali in parte dovuto all’incremento degli oneri generali, ovvero quelli necessari a finanziare diversi aspetti della rete, tra cui l’installazione di nuovi impianti rinnovabili. Ma si legge anche di oneri per la messa in sicurezza del nucleare, delle agevolazioni tariffarie per il settore ...