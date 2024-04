Dal secondo trimestre i bonus sociali luce e gas tornano al regime ordinario, con le soglie Isee a 9.530 euro (20.000 euro per le famiglie con oltre tre figli). Aumenti in bolletta per tutti per ... (corriere)

Aumentano i prezzi delle Bollette . Per tutti, ma soprattutto per chi ha un Isee tra i 9 mila e i 15 mila euro e per le famiglie numerose con Isee maggiore di 20 mila euro. Con il mese di aprile , ... (open.online)

Bollette, da 1° aprile sale la soglia Isee per il bonus sociale di luce e gas. Le nuove regole e le tariffe - Bollette, a partire dal 1° aprile i bonus sociali per l'elettricità e il gas tornano al regime ordinario. L'agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di ...leggo

Bollette, da oggi sale la soglia Isee per il bonus sociale per luce e gas. Le nuove regole e le tariffe - Bollette, a partire dal 1° aprile i bonus sociali per l'elettricità e il gas tornano al regime ordinario. L'agevolazione consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli ...leggo

Bollette, dal 1° aprile sale la soglia Isee per il bonus sociale per luce e gas. Tariffe in calo sul mercato tutelato - Intanto da oggi 1° aprile le Bollette della luce calano per le famglie rimaste nel mercato tutelato. Dopo il meno 11% del primo trimestre dell’anno, le tariffe dell’elettricità scendono di un altro 19 ...ilmessaggero