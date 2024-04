Biscotti con fiocchi d’avena e mele | senza zucchero e si preparano in 5 minuti

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di lunedì 1 aprile 2024) Quando ho voglia di un dolcetto goloso che non intacchi la mia linea preparo sempre questi deliziosialle. La ricetta di questiallenon prevedee nemmeno la farina. Devo solo utilizzare deie saranno così buoni da leccarsi i baffi. Preparo questiin 5e il procedimento è facilissimo e alla portata di tutti anche di chi non ama stare molto tempo dietro ai fornelli. Piacciono a tutta la mia famiglia e uno tira l’altro. Questifatti in casa sono perfetti da mangiare in qualunque momento della giornata. Inoltre sono golosissimi e allo stesso tempo non appesantiscono lo stomaco. Sono ideali da servire a chi sta seguendo una dieta. Gli ...