Berrettini-Shevchenko in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Marrakech 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 aprile 2024) Matteose la vedrà contro Alexanderal primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. Dopo aver “assaggiato” di nuovo il circuito sul veloce nordamericano tra Phoenix e Miami, il tennista romano torna a giocare sulla terra battuta a circa un anno di distanza dall’ultima volta. Per lui, nel debutto del torneo che precede l’atteso appuntamento di Montecarlo, ci sarà un impegno sulla carta complicato contro il russo di passaporto kazako, attualmente n°58 del ranking mondiale.non si è reso protagonista di un avvio di stagione esaltante e anche per tale motivo i bookmakers consegnano i favori del pronostico a. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...