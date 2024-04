Bergamo | dopo la grandine arriva il doppio arcobaleno | spettacolo in Valcalepio

(Di lunedì 1 aprile 2024)la violenta grandinata èto uno spettacolaresulla Bergamasca. Nel tardo pomeriggio di oggi lunedì 1 aprile sulla provincia di, soprattutto sulla Bassa e nella zona ovest, si è abbattuta una tanto violenta quanto rapida grandinata., lo spettacolareinIn pochi minuti le strade e i campi si sono imbiancati, trasformando il paesaggio in una cartolina invernale. La breve “tempesta di ghiaccio” non ha causato gravi danni: alberi caduti e tetti scoperchiati si sono registrati invece a causa delle forti raffiche di vento. Subitola, il cielo si è improvvisamente schiarito, rivelando in alcune zone uno spettacolare ...

