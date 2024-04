Belen e Spinalbese insieme a Pasquetta | ritorno di fiamma? FOTO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 1 aprile 2024) Natale funesto e Pasqua fausto perRodriguez e Antoninobeccati. Nel giorno di Santo Stefano si era consumato uno scontro social piuttosto infuocato tra i due ex fidanzati, per la prima volta pubblicamente uno contro l'altro, con minacce di querele e accusandosi sul piano della genitorialità. Antonino aveva lasciato intendere che l'argentina non gli aveva consentito di stare con la figlia Luna Marì durante le festività natalizie, maaveva replicato accusandolo a sua volta di essere un bugiardo e di avere sfruttato la sua immagine per trarne personale vantaggio. Inoltre lo invitò a trovare un lavoro e a ricordarsi della figlia anche al di fuori della festività. La pace, dopo il botta e risposta, è arrivata a distanza di mesi come testimoniano anche le stesse...