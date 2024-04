Beatriz D' Orsi su Brando dopo UeD | «Non è facile dimenticarlo»

(Di lunedì 1 aprile 2024) In un primo momento ha dichiarato di stare bene e «la vita continua», ma nell'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine è emersa un'altra verità. Di recenteEphrikian ha scelto Raffaella Scuotto e nonD', una decisione che è stata una sorpresa per molti. Nonostante le aspettative fossero rivolte altrove, è stata la studentessa milanese a conquistare il cuore del giovane ragazzo. L'ex corteggiatrice ha voluto rassicurare tutti gli spettatori che hanno seguito il suo percorso nel programma di Maria De Filippi, promettendo anche di rispondere a tutte le curiosità e alle domande poste dai suoi followers. "Evidentemente io enon eravamo affini, non era una questione di essere giusta o sbagliata, ma di incompatibilità", ha dichiaratoa UeD Magazine. "Sto bene", ha ...

