Bastoni | «Scudetto in Milan-Inter? Non ci interessa quando ma solo vincerlo!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) Un altro successo per l’di Inzaghi che batte l’Empoli per 2-0. Al termine della partita Alessandroanalizza la vittoria a San Siro. STANCHEZZA – Alessandrorogato nel post partita di-Empoli da Dazn dichiara: «Siamo partiti forte, volevamo far capire subito che non era serata. Ma l’Empoli ha qualità, si muovono bene, il nuovo allenatore ha portato grande entusiasmo e gli auguro di salvarsi. Un altro assist mio? Forse il più brutto. È più bello il gol di Dimarco che il mio assist. Però siamo contenti perché venivamo da una sosta nazionale non facile. Era importante fare tre punti oggi. Periodo tosto, venivamo da diversi mesi di partite giocate ogni 3 giorni, eravamo stanchi e un piccolo stacco ci voleva. Volevamo lasciare questo momento negativo – se così si può dire -, ...