Basket | Serie A1 2023 2024 | risultati e classifica regular season aggiornata

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Pistoia, sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Posticipo del lunedì interessante in cui le Vu Nere, che arrivano dallo scontro ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Pistoia, sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Posticipo del lunedì interessante in cui le Vu Nere, che arrivano dallo scontro ... (sportface)