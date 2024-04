Basket | Pistoia fa un' altra impresa | rimonta dal -19 e vince alla Segafredo Arena

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Bologna, 1° aprile 2024 – È una clamorosain casa della Virtus Bologna la sorpresa nell’uovo di Pasqua della sempre più sorprendente Estrache, dopo aver vinto a Milano, Napoli e Tortona, arricchisce la sua già sensazionale stagione sbancando anche lacon 100-93. Due punti d’oro per la formazione toscana che – in sesta posizione a quota 26 punti – blinda aritmeticamente la permanenza in Serie A e vede sempre più vicino anche il sogno playoff. Serata da dimenticare, invece, per lache ha dilapidato un vantaggio arrivato fino alle 19 lunghezze, piantandosi nelle sabbie mobili in un quarto quarto da incubo, in cui gli uomini di coach Luca Banchi hanno incassato un parziale devastante di 32-10 tirando con un disastroso 3/14 dal campo. Crepe in cui ...