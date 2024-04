Basket | Pistoia | che impresa! Virtus Bologna rimontata e sconfitta nell’ultimo quarto in Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) L’Estrariesce a compiere un miracolo sportivo che, profetizzato un paio d’ore fa, avrebbe avuto del pesce d’aprile in anticipo. Non lo è: la squadra di Nicola Brienza realizza 32 puntie batte laSegafredoper 93-100, negandole il riaggancio in testa alla classifica, dove rimane Brescia da sola. In questo monday night della 25a diA regnano sovrani Ryan Hawkins con 24 punti e 7/8 da tre, Payton Willis con 23, Charlie Moore con 18 e Derek Ogbeide con 17 e 15 rimbalzi. Clamoroso anche il dato complessivo dall’arco: 16/28. Per16 di Ante Zizic e Iffe Lundberg. Pronti via e Zizic entra subito in scena a suon di schiacciate, firmando con Polonara il 6-0 iniziale. Ogbeide non vuole essere da meno, poi Willis segna da ...