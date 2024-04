(Di lunedì 1 aprile 2024) Successi in trasferta per Lakers, Clippers e Golden State Warriors ROMA -in. Nella notte italiana della regular-season dell'Nba, i Thunder espugnano in volata il parquet dei New York Knicks per 113-112 e si portano inalla propria Conference. A rubare la scena, per

Nikola Jokic è un intero sistema di gioco Si torna a parlare di lui, di Nikola Jokic . Impossibile non farlo. Con estrema probabilità, il prossimo MVP della NBA (sarebbe il terzo). Per la rimonta che ... (ilfattoquotidiano)

In attesa di scoprire i convocati del CT azzurro Gianmarco Pozzecco per il Preolimpico di San Juan (2-7 luglio), sta prendendo quota la candidatura di Donte DiVincenzo per entrare nel giro della ... (oasport)

Celtics di nuovo ko contro Atlanta, i Bucks cedono a New Orleans ATLANTA (USA) - Già sicura del primo posto a Est, Boston potrà utilizzare questo ultimo scorcio di regular season per prepararsi ai ... (ilgiornaleditalia)

Basket: Nba. Oklahoma City in testa a Ovest, vincono le californiane - Successi in trasferta per Lakers, Clippers e Golden State Warriors ROMA (ITALPRESS) - Oklahoma City in testa a Ovest. Nella notte italiana ...sport.tiscali

NBA, Doncic ne mette 47 e fa due canestri irreali. Uno con il cubo del tabellone | VIDEO - Il fenomeno numero 77 di Dallas ha giocato un’altra partita irreale: 32 punti, 8 rimbalzi e 5 assist nel primo tempo. In totale 47 punti, 12 rimbalzi e 7 assist con un canestro di sottomano a 6 metri ...tag24

NBA - Gli Utah Jazz non sono un ostacolo per i Sacramento Kings - I Kings cercano di risalire dal settimo posto in classifica per evitare il play-in. Ieri sera non hanno avuto grandi problemi a sbarazzarsi dei Jazz dopo un primo tempo equilibrato (56-52). Tre ...pianetabasket