Basket femminile | le migliori italiane della 23a giornata di A1 D’Alie | Toffolo e Cupido | tre storie agli angoli d’Italia

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ventitreesimaa ritmo variabile: meglio non si potrebbe definire questo turno di Serie A1 2023-2024, che ha ingarbugliato ancor di più sia la lotta per la vettaclassifica che quella per i playoff. In chiave italiana, e precisamente per quel che concerne le giocatrici, andiamo però con ordine. La partita più tricolore è senz’altro quella tra Oxygen Roma e Alama San Martino di Lupari. Un confronto accesissimo, ad alto punteggio e risolto solo nel finale a favore delle capitoline, nelle quali ci sono due ordini di distinzione. Rosafa 17 di valutazione con 11 punti, 8/10 dalla lunetta e 10 falli subiti: in sostanza, si rivela sempre utile anche se poi a costruire il vantaggio decisivo (e non recuperato dalle ospiti) ci pensano Caterina Gilli e Nicole Romeo (entrambe a quota 11 punti, curiosamente), al di là del duo ...