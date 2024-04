Basilicata | Gasparri | ‘testimonial centrosinistra Decaro | per noi legalità e trasparenza’

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il candidato delinsceglie come suo testimonial, parlando di principi ispiratori,, sindaco di Bari: città la cui amministrazione è al vaglio del ministero dell?Interno per scioglimento a causa di infiltrazioni malavitose.è anche finito sotto polemica per i presunti incontri con parenti di boss locali rivelati dal presidente della Regione Puglia, Emiliano. Insomma, con tempismo perfetto illucano si aggrappa disperatamente alpugliese che sta affondando. Comunque hanno ragione loro: in effetti siamo diversi. I nostri principi ispiratori sono lae la trasparenza?. Lo afferma il presidente dei senatori di Forza Italia Mauriziocon un post ...

