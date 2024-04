Basilicata | Gasparri | ‘Marrese marcia verso sconfitta | speriamo non vada da parenti boss’

(Di lunedì 1 aprile 2024) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – ?Auguri a Marrese che è orgoglioso di camminare insieme a Decaro. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Marreselache almeno non debba andare a bussare alla casa di qualche parente di boss. Laè una regione sana ma forse Emiliano e Decaro se ci fosse qualche personaggio strano da visitare lo troverebbero anche fuori dalla città di Bari”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Maurizio.“Marrese -aggiunge- cerchi frequentazioni migliori. Noi andiamo avanti sulla via della legalità che prima o poi anche la sinistra riuscirà a ritrovare?. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Il candidato del centrosinistra in Basilicata sceglie come suo testimonial, parlando di principi ispiratori, Decaro , sindaco di Bari: città la cui amministrazione è al ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Il candidato del centrosinistra in Basilicata sceglie come suo testimonial, parlando di principi ispiratori, Decaro , sindaco di Bari: città la cui amministrazione è al ... (calcioweb.eu)

Regionali Basilicata, Gasparri: “Centrosinistra lucano sceglie Decaro come testimonial, noi siamo diversi” - “Il candidato del centrosinistra in Basilicata sceglie come suo testimonial ... Lo afferma il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri con un post su Facebook.trmtv

Articoli con argomento: ‘#elezioniregionali’ - “Il candidato del centrosinistra in Basilicata sceglie come suo testimonial, parlando di principi ispiratori, Decaro, sindaco di Bari: città la cui amministrazione è al vaglio del Ministero ...trmtv

Toscana: Accordo per le amministrative tra Pli e Forza Italia - Roma, 1 apr. (Adnkronos) – “Siamo lieti ed entusiasti di annunciare l’accordo che, non solo per la Provincia e il Comune di Prato, ma anche in moltissimi altri Comuni in Toscana, vedrà il Partito libe ...ilsannioquotidiano