Barbecue di Pasquetta | a Napoli tre giovani ricoverati con ustioni in terapia intensiva al Cardarelli

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sono tre le persone ricoverate inal Centro Grandi Ustionati del, rimasti feriti dall’alcol utilizzato per alimentare la brace.

