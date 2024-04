Bankitalia studia come riciclare le banconote logore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ridare un nuovo uso alle, ritirate dalla circolazione e triturate e quindi bruciate nei termovalorizzatoricombustibile. E' quanto stando la Banca d'Italia, assieme alla Bce, per ridurre ulteriormente "l'impronta ecologica" dell'istituto centralesi legge nel bilancio approvato giovedì scorso. Si tratta di numeri non trascurabili visto che nel 2022 leritirate e ridotte in frammenti sono state 638 tonnellate. Nel 2023 infatti nei suoi due stabilimenti la Banca d'Italia ha prodotto, in accordo con le 'sorelle' banche centrali dell'Eurosistema, 925 milioni di biglietti, costituiti dada 20 e da 50 euro della seconda serie. La Banca inoltre è stata selezionata dalla Bce per curare il progetto di rielaborazione del ...