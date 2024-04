Bacini di raccolta delle acque con i fondi Ocm La proposta di Assoenologi per contrastare la siccità

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 1 aprile 2024) Irrigazione di precisione, gestionerisorse idriche, costruzione didinei vigneti, approccio moderno e scientifico al tema dell'acqua. Riccardo Cotarella, presidente di, intervistato dal settimanale Tre Bicchieri del Gambero Rosso, guarda alla viticoltura del futuro alle prese con le conseguenze di una crisi climatica che si sta acuendo. Ormai è un fatto assodato ma occorre pianificare ed eliminare alcuni tabu nell'approccio al problema, se si vuole portare a casa il prodotto e salvare le produzioni. In che modo? Cambiando atteggiamento: usare l'acqua in caso di necessità nei vigneti deve essere visto come un'esigenza qualitativa e non quantitativa, perché «un vigneto che soffre eccessivamente dinon darà mai la stessa qualità rispetto a un vigneto che si ...