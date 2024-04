Baby-gang | un nuovo piano | più educatori e controlli in zone sensibili

La banda del “ Blauer ” - d alla marca tra i piumini più alla moda e diffusi tra i giovani - agisce tra le piscine di Albaro , piazza Leonardo da Vinci e via Pisa. quartiere della Genova " bene ". Per ... (ilgiornaleditalia)

Controlli a tappeto a Lunetta: multe, chiusure e segnalazioni - Sul tavolo numerose situazioni di spaccio, di Baby gang particolarmente violente, di pubblici esercizi che diventano (magari, loro malgrado) ricettacoli di micro criminalità che vi si concentra in ...vocedimantova

Picchiati a sangue dalla Baby gang nel parco, il racconto choc: «Erano in 7, ci hanno preso a calci e derubati» - «Ora vogliamo giustizia». Ha ancora il volto coperto dai lividi, nella testa il ricordo vivido di quegli instanti, il 21enne accerchiato e pestato venerdì notte da una Baby gang ...leggo

Annalisa, Subsonica, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: tutta la grande musica del mese di aprile all'Inalpi Arena - Un mese di aprile all'insegna della grande musica all' Inalpi Arena. Tanti gli artisti che arriveranno a Torino con i loro tour: da Annalisa, che tornerà in città dopo esserci stata da studentessa, ai ...torinoggi