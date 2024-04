AZ Alkmaar: primo contratto da professionista per Saviola Mourinho Simons, cugino di Xavi del Lipsia - Saviola Mourinho Simons Saffoe, giovane terzino sinistro, cugino di Xavi Simons del Lipsia in prestito dal Psg, qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto.calciomercato

Atalanta, Percassi spegne le voci: "Koopmeiners non è stato ceduto alla Juve, né a nessun altro. E non ha chiesto di essere ceduto" - In un'intervista che sarà pubblicata domani su L'Eco di Bergamo, L'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi ha parlato anche della situazione ...tuttojuve