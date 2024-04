Autostrada A16 | chiuso per lavori il casello di Benevento | data e orario

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome reso noto da Autostrade per l’Italia, “sulla A16 Napoli-Canosa, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 aprile, sarà chiusa la stazione di, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Canosa/A14 Bologna-Taranto, per consentiredi riqualifica del cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Napoli, Avellino est; in uscita per chi proviene da Canosa/A14, Grottaminarda”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.