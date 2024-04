Auto contro tir in sosta | 20enne in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 aprile 2024) Incidente stradale intorno alle 4.40 in contrada Cocciolete, a Campomarino. Un Suv Hyundai bianco, con al volante un 21enne del posto, si è scontrato con unarticolato fermo in un parcheggio. Estratto dalle lamiere da una squadra dei Vigili del Fuoco di Termoli, è stato portato dal 118 in codice rosso all'ospedale San Timoteo. L'vettura dopo l'impatto è uscita fuori strada e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che hanno estratto il giovane dalla macchina, oltre alle forze dell'ordine che dovranno indagare per comprendere la dinamica del sinistro.