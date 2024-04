Atto drammatico per scatenare la guerra totale | l' affondo anti-Netanyahu

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 aprile 2024) In Iran il Corpo delle Guardie della Rivoluzione, i ‘Pasdaran', hanno annunciato che sono morti 7 dei loro uomini nell'attacco, attribuito a Israele, al consolato dell'ambasciata iraniana a Damasco. I Guardiani hanno reso noto che sono stati uccisi due comande cinque ufficiali. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong con sede a Londra, l'attacco ha ucciso tra gli altri Mohammad Reza Zahedi e Mohammad Hadi Haji Rahimi, rispettivamente comandante della Forza Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e Libano, e il suo vice, insieme al direttore del suo ufficio e a due consiglieri. La notizia viene commentata da Andrea Romano, professore di storia contemporanea dell'Università Tor Vergata, nel corso della puntata del 1 aprile di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini: “Quello di oggi è un ...