Attentato a Mosca | perché il Cremlino chiede l’arresto di Malyuk | il capo degli 007 di Kiev

Mosca insiste ad accusare l’Ucraina per gli attentati: “Citeremo Kiev in giudizio per terrorismo” - Secondo il ministero degli Esteri "gli investigatori hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti di terrorismo in Russia" ...fanpage

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - L’Attentato alla Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall’Isis K a cui Putin ha dato versioni diverse fino a giungere a dire che “… I mandanti dell'Attentato sono Ucraina, Usa e Uk…”, oltre a ...agenziaradicale

Russia, Mosca pronta a citare in giudizio Kiev per terrorismo - La Russia sta predispomnendo tutto il materiale necessario per citare in giudizio "davanti a corti internazionali" l'Ucraina per "atti terroristici". A ...lapresse