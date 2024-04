Attacco Mosca | Russia non cambia idea | “C’è Kiev dietro”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 1 aprile 2024), lanon: “a tutto questo c’è”, la risposta non si è fatta attendere Continuano le indagini da parte degli investigatori russi in merito all’che ha colpito il cuore dilo scorso venerdì 22 marzo, quando c’è stato l’al “Crocus City Hall” dove sono morte oltre 140 persone. Pernon ci sono dubbi né tantomeno ripensamenti:a tutto questo c’è l’ombra di. Anzi, ne sono così convinti che avrebbero trovato anche alcune prove in merito a tutto quanto accaduto. Con la richiesta adi arrestare ed estradare inle persone ...