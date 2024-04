Attacco Mosca | Russia insiste | “C’è Kiev dietro” E spuntano i nomi

(Di lunedì 1 aprile 2024) (Adnkronos) – Gli investigatori russi hanno trovato prove della pista ucraina nei recenti atti di terrorismo in, compreso l'terroristico al Crocus City Hall dello scorso 22 marzo. Tenendo presente questo,ha chiesto adi arrestare ed estradare intutte le persone coinvolte, tra cui il capo degli 007 ucraino Vasyl L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ...

L'avanzata dell'Isis-K e la…" - La pista ucraina dietro l’attentato alla sala concerti di Mosca, finora evocata dai vertici politici a partire da Vladimir Putin, è stata rilanciata anche dagli inquirenti, che hanno lanciato le… Legg ...informazione

Strage Mosca, ex agente russo: chip in cervelli attentatori - L'ex capo dell'ufficio russo dell'Interpol, il maggiore generale della polizia in pensione Vladimir Ovchinsky, ha dichiarato alla televisione federale che dei chip potrebbero essere stati impiantati n ...quotidiano

Strage a Mosca, ex agente dell’Interpol: “Chip nel cervello degli attentatori”. La Russia a Kiev: “Estradare capo degli 007 Malyuk” - Mosca, 1 aprile 2024 – L'ex capo dell'ufficio russo dell'Interpol, il maggiore generale della polizia in pensione Vladimir Ovchinsky, ha dichiarato alla televisione federale che dei chip potrebbero e ...msn