(Di lunedì 1 aprile 2024) Comincia la stagione sulla terra rossa ed uno dei primi tornei è l’ATP 250 di. Si sono svolti i primi match del tabellone principale e spicca sicuramente la vittoria dello spagnolo Jaumesul giovane francese Luca Vancon il punteggio di 7-6 6-2. Una partita che può interessare molto Matteo Berrettini, che, in caso di vittoria all’esordio contro il kazako Alexander Shevchenko, affronterà proprioal secondo turno.Flavio Cobolli conosce già il possibile prossimo avversario. Il romano prima dovrà superare il giordano Shelbayh e poi se la vedrà con il russo Pavel. Il numero 68 del mondo ha superato il padrone di casa Elliot Benchetrit, numero 666 della classifica, con il punteggio di 7-5 6-3. Tutto abbastanza facileper la ...

Si concludono le qualificazioni dell’ATP 250 di Marrakech (Marocco). Arrivano buone notizie per quanto riguarda i colori italiani con le vittorie di Fabio Fognini e Matteo Gigante che approdano al ... (oasport)

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco del torneo Atp di Marrakech 2024 della giornata di martedì 2 aprile . Tanta Italia, sia sul Center Court che sul secondo campo in ordiene di importanta. ... (sportface)

Il Tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech 2024 , in programma sulla terra rossa dal 1 al 7 aprile. Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli sono tra le teste di serie del torneo marocchino, ma c’è ... (sportface)

ATP Marrakech 2024: Munar elimina Van Assche, avanti anche Kotov e Navone - Comincia la stagione sulla terra rossa ed uno dei primi tornei è l'ATP 250 di Marrakech. Si sono svolti i primi match del tabellone principale e spicca sicuramente la vittoria dello spagnolo Jaume Mun ...oasport

ATP Marrakech: Fognini e Gigante in tabellone, superate le qualificazioni - Anche Fabio Fognini e Matteo Gigante entrano nel tabellone principale del ‘Grand Prix Hassan II’ (ATP 250 – montepremi 579.320 euro) che si disputa sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco.sportfair

Da Jannik Sinner a Matteo Berrettini: i tornei che giocheranno gli italiani ad aprile - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn