Atp Marrakech 2024 | Fognini e Gigante si qualificano per il main draw

(Di lunedì 1 aprile 2024) E’ grande Italia nelle qualificazioni dell’ATP 250 di. Hanno infatti staccato il pass per il tabellone principale sia Fabioche Matteo, portando a cinque il numero degli azzurri nel(già presenti Cobolli, Sonego e Berrettini).si è imposto in rimonta, superando con il punteggio di 3-6 6-2 6-3 l’austriaco Miedler dopo 1h55? di gioco. Nonostante i tre set, Fabio è stato nettamente superiore ed ha avuto la meglio senza grosse difficoltà. Molto più sudata invece la qualificazione per, capace di piegare il tedesco Moelleker per 7-6 0-6 7-6. L’azzurro ha vinto ben 11 punti in meno dell’avversario e nel parziale decisivo ha dovuto annullare due match point sul 4-5. Nel momento clou, però, è stato lui a ...