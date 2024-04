Atletica | quando le prime gare all’aperto? Si parte con i World Relays | tutti gli appuntamenti fino agli Europei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo un inverno caratterizzato dalle competizioni indoor, sta per entrare nel vivo per l’leggera la stagione olimpica di Parigi 2024 con lenel lungo percorso di avvicinamento ai Giochi. In precedenza l’appuntamento intermedio più importante sarà il Campionato Europeo di Roma, in programma dal 7 al 12 giugno, a meno di due mesi dall’inizio della kermesse a cinque cerchi. Prima della rassegna continentale capitolina andranno in scena diversi meeting prestigiosi e interessanti, oltre ad alcune Maratone di spicco come quelle di Milano, Parigi (7 aprile), Boston (15 aprile) e Londra (21 aprile). Fari puntati anche sui Mondiali di marcia a squadre, previsti ad Antalya il 21 aprile e valevoli come evento di qualificazione olimpica. Sempre in ottica Parigi 2024, da evidenziare le ...