Atalanta | si rivede in campo Zappacosta! Per la Fiorentina in due a rischio!

(Di lunedì 1 aprile 2024) Quasi duemila tifosi dell`presenti sugli spalti delprincipale di Zingonia per caricare la squadra in vista della semifinale...

Milano e ancora Milano. Poco più di 50 km tra Bergamo e il capoluogo lombardo per una doppia trasferta in tre giorni a San Siro , uno stadio sempre speciale per L’Atalanta che nel 2019 al ‘Meazza’ ha ... (sportface)

Bergamo, 2 marzo 2024 – Quello di domenica pomeriggio alle 18 al Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna è un vero spareggio per la Champions , per il quarto posto. Nerazzurri quinti con 46, rossoblu ... (sport.quotidiano)

Atalanta - Scalvini e De Ketelaere out per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina - Un'assenza sicura e una quasi certa per l'Atalanta in vista della semifinale di andata di Coppa Italia di mercoledi' 3 aprile in casa della Fiorentina. Mentre resta in attesa di esami Giorgio Scalvini ...napolimagazine

IL COMMENTO - Materazzi: "Zidane Non l'ho più rivisto dopo la testate" - Poi si voltò e reagì come tutti ricordano. Non ho mai più rivisto Zinedine. Ricondividere il campo con gente come Julio Cesar, Maicon, Zanetti, Lucio, Sneijder, Cambiasso, Figo o Diego Milito è un ...napolimagazine

Rambaudi: "Napoli con un uomo in meno. Nessun allenatore ha inciso" - Roberto Rambaudi, ex calciatore, ha commentato la sconfitta interna del Napoli contro l'Atalanta allenata da mister Gian Piero Gasperini.areanapoli