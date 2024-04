Atalanta | De Ketelaere e Scalvini salteranno la trasferta a Firenze

(Di lunedì 1 aprile 2024) Bergamo, 1 aprile 2024 – Lunedì dell’Angelo tinto di nerazzurro. Nel pomeriggio di Pasquetta l’ha ricevuto l’abbraccio dei suoi tifosi (che già sabato erano andati ai cancelli del centro sportivo Bortolotti per accogliere la squadra di rientro da Napoli), in un periodo in cui stranamente la Dea non gioca in casa (la prossima gara casalinga sarà il 15 aprile contro il Verona con Gewiss Stadium sold out), aprendo la seduta pomeridiana di allenamento al pubblico nerazzurro. Che ha riempito totalmente la tribunetta affacciata sul campo centrale e anche lo spazio a bordo campo dietro le recinzioni. Oltre un migliaio di sostenitori, con sciarpe, magliette e bandiere, tante famiglie con bambini, approfittando anche dello scorcio di bel tempo tra un temporale e l’altro. Tanto calore intorno alla squadra nerazzurra alla vigilia della partenza per ...

