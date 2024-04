Assoutenti | “Aerei e treni spingono il caro-prezzi a Pasqua”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 1 aprile 2024) ROMA – Le feste di2024 sono costate agli italiani, tra alimentari, viaggi, e ristoranti, circa 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. I dati arrivano da, che ha messo a confronto la spesa delle famiglie per le festivitàli analizzando l’andamento dei consumi e dei listini al dettaglio. Gli L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dal 31 maggio riapre rinnovato il Terminal 2 di Malpensa Sciopero2 aprile: cosa fare per salvare il viaggio Sciopero20 giugno: cosa fare per salvare il viaggio Aumentano i costi dei voli: il traffico passeggeri cresce del 48% e idel carburante aumentano del 70% Sciopero15 luglio: cosa fare ...