Ascolti tv ieri | Papa al 36% | Verissimo cala Affari Tuoi boom in share

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 1 aprile 2024) Glitv di, domenica 31 marzo 2024 giorno di Pasqua, hanno registrato per il film Fatima su Rai1 2.518.000 spettatori, 14.6% di. Su Canale 5 Lo Show dei Record ha segnato 2.406.000 spettatori, 15.7% di. Curiosa la scelta di Italia 1 di trasmettere il film natalizio Mamma, Ho Riperso l'Aereo Mi Sono Smarrito a New York visto da un netto di 1.173.000 spettatori, 6.8% di. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 Tutti i Sospetti su Mio Padre 899.000, 4.9% Rai3 Speciale Kilimangiaro Il Borgo dei Borghi 1.469.000, 8.2% Rete 4 Cast Away 647.000, 4% La7 Una Giornata Particolare 548.000, 3.1% Tv8 Ghostbusters Legacy 454.000, 2.6% NOVE Ladyhawke 287.000, 1.7%.tv: ...