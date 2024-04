Ascoli ko nello scontro salvezza con lo Spezia | tifoso si sente male | gara sospesa per mezz’ora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Lovince per 2-1 l'importantissimacontro l'In una partita segnata dal malore di unsugli spalti. Match interrotto per quasi mezz'ora a partire dall'89' per permettere i soccorsi e il trasporto di un uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Grazie all'intervento dei sanitari le condizioni delsono migliorate e l’uomo è arrivato in ospedale in stato di coscienza. L'dunque rifila un bruttissimo scherzo di Pasquetta ai propri tifosi. Il Picchio cade 2-1 a Lanellache non si doveva assolutamente perdere e così il pesce d'Aprile è servito. I bianconeri pagano a caro prezzo alcune disattenzioni che spianano la strada verso ...