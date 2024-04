Aprile 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 1 aprile 2024) SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOWLe serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di! ( e insu NOW ).AdSky presenta una ricca selezione di serie TV che cattureranno l'attenzione degli spettatori con trame avvincenti e personaggi indimenticabili. Tra le prime visioni, da non perdere Mary & George, nuova serie Sky Original disponibile in esclusiva dal 7, che segue le vicende di Mary Villiers, interpretata dalla premio Oscar Julianne Moore. Mary, desiderosa di potere, intravede un'opportunità nel sedurre Re Giacomo VI tramite suo figlio George, portando gli spettatori in un ...