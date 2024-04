Aprile 2024 | i giochi in uscita su PlayStation | Xbox | PC e Nintendo Switch

(Di lunedì 1 aprile 2024)è un mese decisamente ricco di nuoviinteressanti, con i videogiocatori che nel corso di questo mese potranno mettere le mani su alcuni titoli meritevoli di attenzioni, dove tra questi non possiamo che citare Stellar Blade e Sea of Thieves su PS5. Vediamo iin arrivo sul mercato ad(grazie ad Insider Gaming): Deceit 2 uscirà il 3su PS5,Series XS Planetiles verrà rilasciato il 3su PC Freedom Planet 2 farà il suo debutto il 4su PS5,Series XS, PC, PS4,One,Turbo Golf Racing uscirà il 4su PS5,Series XS, PC,One Botany ...

GialappaShow (Foto Tv8.it) PALINSESTI 7-13 APRILE 2024 Rai1 D: Makari R L: Il Clandestino new M: La Signora delle Rose 1°Tv M: Forte e Chiara (Francini) new G: Europa League: Milan-Roma V: The ... (bubinoblog)

L'oroscopo di domani , martedì 2 aprile 2024 , e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle: Venere in Pesci perfettamente congiunta a Nettuno per ... (fanpage)

"Macché vandalismo, le panchine sono state smontate per la manutenzione": la denuncia di un cittadino - "Signor sindaco, le spiego chi sono i vandali che hanno smontato le panchine: l'impresa incaricata dal Comune di manutenerle perché danneggiate". A dirlo, in un video sui social, è il cittadino Peppe ...agrigentonotizie

Da Clara ai Tazenda, il maltempo non ferma i concerti di Pasquetta - La pioggia non ferma gli eventi di Pasquetta, anche se in alcuni casi scoraggia chi aveva scelto di prendere l’auto e fare qualche chilometro per raggiungere concerti e spettacoli. Il lunedì di Pasque ...lanuovasardegna

LBA - Virtus Bologna vs Estra Pistoia, diretta 2° quarto 68-52 25' infortunio Hackett - Questo scarto di 21 punti è il maggiore in una vittoria esterna tra le due società. Dove vederla: lunedì 1° Aprile 2024 ore 20.00 alla Segafredo Arena, diretta DAZN ed Eurosport 2. Arbitri: Carmelo ...pianetabasket