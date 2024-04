Aperte le iscrizioni al Concorso Musicale Internazionale Città di Tarquinia

(Di lunedì 1 aprile 2024), 1 aprile 2024 – Sonoda oggi, 1° aprile, lealdiorganizzato dall’IC “Ettore Sacconi”. La richiesta di partecipazione alla 14esima edizione della rassegna potrà essere presentata fino al 30 aprile, compilando esclusivamente il modulo “Domanda di iscrizione” che sarà presente sul sito www.icsacconi.edu.it. Patrocinato dalla Regione Lazio e dal Comune di, l’evento richiama in ogni edizione scuole, istituti, conservatori di ogni parte d’Italia e di vari Paesi europei. Merito dell’eccellente organizzazione, affidata come sempre dalla dirigente scolastica Dilva Boem alla squadra collaudata composta ...

Sono aperte le Iscrizioni alla 5° edizione della Digital Diversity Week che si svolgerà, per il primo dei due appuntamenti nel calendario 2024, dall'8 al 12 aprile in modalità 100% Digital . L'evento ... (liberoquotidiano)

iscrizioni di nuovo aperte dal primo al 30 aprile per nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024-2025. Possono presentare domanda i genitori dei bambini e delle bambine residenti nel comune ... (lanazione)

Esselunga assume 300 persone con il nuovo Job Day: come candidarsi - Scopri le offerte di lavoro di Esselunga e come presentarti al meglio ai colloqui e ai Job Day, seguendo i consigli degli esperti del marchio.quifinanza

Asili nido iscrizioni Aperte. Ecco le modalità - Aperte le iscrizioni per i nidi d'infanzia comunali a San Miniato per l'anno educativo 2024-2025. Genitori residenti possono presentare domanda online entro il 30 aprile.lanazione

Giochi online, come pagano le tasse i gamer professionisti - I gamer professionisti devono dichiarare i proventi dei giochi online Come sono tassati e in quali casi si deve aprire la partita Iva Ecco come evitare sanzioni.money