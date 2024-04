Anziano uccide la moglie malata con il fucile da caccia e poi tenta il suicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 aprile 2024) Ha ucciso lacon il suodae poi lo ha rivolto contro se stesso. È tutto avvenuto all’alba della mattina di Pasqua in una palazzina in contrada Macina a Corridonia in provincia di Macerata. Bruno Cartechini, 86 anni, ha sparato contro Palma Romagnoli, anche lei 86enne, che era a letto da tempo per una malattia neurodegenerativa e non riusciva più a muoversi. L’è ricoverato nel reparto di Rianimazione ad Ancona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’uomo, ex agricoltore e poi operaio in una vetreria, come riporta l’Ansa, era molto provato dalla malattia della, di cui si prendeva cura e non accettava di vederla soffrire in quelle condizioni che le impedivano di muoversi dal letto. Ad allertare i soccorsi la figlia della coppia di anziani ...