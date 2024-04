Dramma in un liceo di Palestrina, a Roma, col Professore Antonio Negro morto dopo un malore accusato in classe (notizie.virgilio)

Antonio muore in un incidente, grave la moglie: «Stavano andando a prestare soccorso ai parenti» - Dramma alle porte di Canosa di Puglia, Bari. Un uomo è morto e sua moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo la ...leggo

Canosa di Puglia, in viaggio per soccorrere familiari, ma l'auto sbanda: Antonio Catalano muore - La notte appena trascorsa ha portato con sé una tragedia lungo la Provinciale 231 verso Canosa di Puglia, che ha lasciato una ...41esimoparallelo

In auto per soccorrere i parenti, perde il controllo e si schianta: muore Antonio Catalano, gravissima la moglie - La vittima, Antonio Catalano, 49enne di Canosa, era alla guida della sua Peugeot 3800 di cui ha perso il controllo per cause in corso di accertamento. L'impatto del mezzo contro il new jersey è stato ...bari.repubblica