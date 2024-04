Antognoni | “Passione per il Milan? Verissimo Mi innamorai grazie a …”

A Monza non si fermano le critiche, adesso viene colpita la Gazzetta - Il giornalista monzese Fiorenzo Dosso, che pare abbia anche simpatie granata, sui social ha criticato l'atteggiamento de La Gazzetta dello Sport, dopo i cosiddetti errori arbitrali a favore ...torinogranata

RFV, Speciale Antognoni: quel gol contro la sua Fiorentina e l'esultanza della Fiesole - Un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto, in viola, "Onora il padre". Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antognoni. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, ...firenzeviola

RFV, Auguri Unico Dieci: lo speciale su Antognoni - C'è un bandierone che campeggia da più di un decennio in curva Fiesole. Nel cuore del tifo viola, al dictat "i giocatori vanno e vengono, la fede resta" hanno ...firenzeviola