Anticorpi in tilt per eccesso di difesa

(Di lunedì 1 aprile 2024) Sono in aumento i casi di malattie autoimmuni, in cui il sistema di presidio dell’organismo «si sbaglia» e attacca se stesso. Le cause restano incerte, ma ci sono speranze nelle terapie per tenere a bada queste gravi patologie. A volte capita che il nostro sistema immunitario si metta in testa di fare «il fenomeno», esagerando in unaimmaginaria e diventando aggressivo senza criterio. E per noi sono guai: gli, come soldati impazziti, invece di concentrarsi su virus e batteri colpiscono le cellule sane, intaccando polmoni, intestino, reni, vasi sanguigni e altri organi, e provocando complessi processi infiammatori. Sono le malattie autoimmuni: secondo i dati dell’Iss, Istituto superiore della sanità, hanno oggi in Europa un’incidenza di quattromila casi ogni 100 mila abitanti, in continua crescita negli ultimi anni: colpiscono ...